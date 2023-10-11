NBC: Конгресс США разделился по вопросу объединения помощи Украине и Израилю

В Палате представителей Конгресса США возникло разногласие в отношении идеи объединения военных пакетов помощи для Украины и Израиля. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Согласно информации канала, многие республиканцы-законодатели негативно отнеслись, а некоторые даже выразили явное недовольство по поводу объединения этих двух инициатив.

Член Палаты представителей, Майкл Берджесс, республиканец из Техаса, подчеркнул, что сначала Конгресс должен оказать помощь Израилю после атаки палестинской организации ХАМАС, и лишь затем рассматривать вопросы военной помощи для Украины. «Мы должны что-то сделать для Израиля сегодня, если это возможно, и только потом обсуждать выделение военной помощи Украине», — отметил он.

Член Палаты представителей, Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии, заявила, что эти два вопроса нельзя связывать. «Это два разных вопроса. Наше правительство финансирует Украину, и у Израиля свои приоритеты. Израиль сам обеспечивает свою безопасность», — сказала она, подчеркивая, что не поддержит финансирование Украины.

Скептицизм среди республиканцев связан с уменьшением желания Республиканской партии предоставлять помощь Украине. В июле 2023 года 70 республиканцев из Палаты представителей поддержали поправку Мэтта Гетца из Флориды, призывавшую прекратить военную помощь Украине. К числу сторонников этой поправки к сентябрю присоединились уже 93 законодателя.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майкл Маккол, республиканец из Техаса, выразил готовность поддержать объединение помощи Израилю и Украине в рамках более крупного пакета, решающего «различные внешнеполитические задачи», включая поддержку Тайваня и обеспечение безопасности южной границы США.

Как отмечалось ранее, администрация Белого дома рассматривает возможность связать предоставление помощи для Израиля и Украины в рамках одного законопроекта.