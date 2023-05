Названы восемь малоизвестных лечебных свойств винограда

Употребление винограда поможет сохранить молодость и красоту, а также улучшить когнитивные способности человека, считают диетологи и специалисты по питанию. Восемь малоизвестных лечебных свойств ягод они назвали для издания Eat This, Not That.

По словам американского диетолога Даниэлы МакЭвой, в винограде содержится более 1600 полезных соединений. Наиболее богаты необходимыми организму веществами косточки и кожица ягод. «Антиоксидантные соединения в винограде помогают свести к минимуму окислительный стресс в мозге, что защищает его от снижения когнитивных функций и потери памяти с возрастом», — рассказала диетолог.

Ее коллега Пол Клейбрук добавил, что антиоксиданты в винограде — флавоноиды, фенолы, витамин С, кверцетин, лютеин, бета-каротин и ресвератрол — способствуют восстановлению поврежденных клеток и защищают их от свободных радикалов.

Употребление винограда также замедляет процесс старения, сохраняет молодость, защищает сосуды и сердце от преждевременного износа, говорит диетолог Джессии Федер. По ее словам, благотворный эффект оказывает ресвератрол — природный антиоксидант, которым особенно богаты красные и черные сорта винограда.

В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы, и тем самым защищая сердце от воспаления

Помимо целебного воздействия на сердце и сосуды, ягоды винограда способны нормализовать артериальное давление, говорит МакЭвой. Она объяснила, что этот эффект достигается за счет большого содержания калия и минимального количества натрия в ягодах. Диетолог также рекомендовала съедать горсть винограда вечером, чтобы крепче спать. По ее словам, в ягодах содержится небольшое количество мелатонина — гормона, отвечающего за регулирование сна и бодрствования.

Пол Клейбрук отметил, что несмотря на пользу винограда, им не нужно злоупотреблять, чтобы не спровоцировать расстройство желудка. Кроме того, из-за содержания сахара его следует есть с осторожностью людям с диабетом, заключил диетолог.