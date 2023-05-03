Названы самые популярные браузеры в мире

Браузер Safari, устанавливаемый на каждый Mac, iPhone и iPad, смог отвоевать второе место в списке самых популярных веб-браузеров мира у Microsoft Edge.

Об этом говорится в статистике Statcounter.

Рейтинг самых популярных браузеров на протяжении нескольких лет возглавляет Google Chrome, имеющий массивную долю рынка в размере 66,13%. Что же касается второго и третьего места, то тут ситуация меняется ежегодно — если в прошлом году Edge обгонял браузер от Apple, то в этом году он может довольствоваться лишь попаданием в топ-3. На долю Safari пришлось 11,87% рынка, а на долю Microsoft Edge — лишь 11%.

На четвертом месте оказался Mozilla Firefox (5,65%), на пятом — Opera (3,09%), а на шестом — Internet Explorer (0,55%).