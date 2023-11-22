Названы лучшие бренды автомобилей в мире

Интересные результаты от Interbrand в рейтинге лучших брендов автомобилей. Toyota, занявшая первое место, продолжает подтверждать свою популярность и доверие потребителей. Mercedes-Benz и BMW, несмотря на занимаемые второе и третье места в подборке автомобилей, демонстрируют сильную конкуренцию в общем рейтинге брендов.

Tesla занимает 12-е место, что подчеркивает влияние электрических автомобилей на индустрию и их популярность среди потребителей.

В контексте российского автомобильного рынка, китайские бренды, такие как Geely, Exeed, Haval и Chery, продолжают демонстрировать свою привлекательность для российских потребителей. А в премиум-сегменте наблюдается интерес к маркам Audi, Porsche, Volvo и Mercedes-Benz.