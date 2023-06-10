Названа стоимость анализа, определяющего 60 видов рака

С июня в Беларуси началось проведение исследований анализа крови PanTum Detect.

При помощи этого теста можно выявить более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях развития, включая нулевую.

Лаборатория Витебского онкодиспансера будет первой в Республике Беларусь работать в этом проекте. Затем ожидается, что к проекту присоединятся Минский институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси и Республиканский НПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах. Всего 120 биолабораторий по всей стране смогут проводить такие исследования.

На официальном сайте Витебского онкодиспансера опубликована информация о стоимости анализа крови PanTum Detect. Гражданам Республики Беларусь нужно будет отдать за тест 330 рублей. Иностранным гражданам проведение этого анализа обойдется дороже – в 430 рублей. Сообщается, что предварительная запись на проведение анализа крови PanTum Detect уже доступна.