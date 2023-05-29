Названа белоруска, которая полетит в космос

Первого космонавта независимой Беларуси зовут Марина Василевская, которая работает бортпроводником в «Белавиа». Дублировать ее будет Анастасия Ленкова – детский хирург РНПЦ детской хирургии.

При этом миссию можно назвать практически белорусской по составу, потому что командиром будет известный космонавт Олег Новицкий, который родом из Червеня. В качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт NASA Колдвелл Дайсон Трейси.

Ранее стало известно, что сроки полета экипажа будут сдвинуты с осени текущего года на весну 2024 года. Это может быть связано с неисправностями в космическом корабле «Союз-МС-22», который пристыкован к МКС.

Космонавт из Беларуси на борту МКС будет заниматься исследованиями, связанными с возможными межпланетными путешествиями и длительными полетами.

Такие путешествия требуют наличия технологий по использованию растений для регенерации кислорода. Также необходимо изучить и технологии защиты живых существ и электроники от радиации.