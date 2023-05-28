Назван самый невыгодный день для покупки авиабилетов

Авиаперелеты нынче удовольствие не из дешевых. Однако есть ряд правил, которые помогут хотя бы немного сэкономить.

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел большое исследование, в котором проанализировали популярные сервисы для покупки билетов по 145 критериям и установили, что стоимость рейса зависит от дней недели. Вопреки мнению, что перелет обойдется дороже всего в выходные, выяснилось, что самый невыгодный день — среда.

А вот другое распространенное мнение – о том, что билеты лучше покупать ночью – подтвердилось. Ночью авиабилеты действительно стоят дешевле. Дело в том, что почти все сервисы используют систему динамического ценообразования: в моменты повышенного спроса она может выдавать более высокую цену. А так как пользователи реже ищут и покупают билеты ночью, их стоимость в это время суток может быть ниже, пишет ТАСС.