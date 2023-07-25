Назван актер с самым большим гонораром в истории кино

Дуэйн Скала Джонсон обошел в гонорарах Уилла Смита и Роберта Дауни — младшего. За съемки в фильме Red One актер заработал 50 миллионов долларов. Об этом пишет Tengri Life.

Ранее, как пишет издание, максимальный гонорар актера был вдвое меньше. За «Джуманджи: Новый уровень» и «Красное уведомление» он получил по 23 миллиона долларов, за «Черного Адама» — 22,5 миллиона долларов, а на съемках «Форсаж: Хоббс и Шоу» заработал 20 миллионов долларов.

За последнее десятилетие Джонсон стал одним из самых успешных голливудских актеров. Фильмы с его участием собрали в мировом прокате более 12,5 миллиарда долларов. А его гонорар в 50 миллионов за съемки в Red One стал самым высоким за всю историю кинопроката.

Таким образом, Дуэйн Джонсон обошел Роберта Дауни — младшего, заработавшего на фильме «Первый мститель: Противостояние» 40 миллионов долларов, и Уилла Смита с фильмом «Король Ричард» с аналогичной суммой заработка.

В список других обладателей самых больших гонораров в истории также оказались:

Джонни Депп — «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 35 миллионов долларов;

Киану Ривз — «Матрица: перезагрузка», «Матрица: Революция», по 30 миллионов долларов;

Мел Гибсон — «Смертельное оружие 4», 30 миллионов долларов;

Леонардо Ди Каприо — «Не смотрите наверх», 30 миллионов долларов; «Убийцы цветочной луны», 30 миллионов долларов;

Арнольд Шварценеггер — «Терминатор 3: Восстание машин», 29,2 миллиона долларов;

Роберт Дауни — младший — «Мстители: Финал», 20 миллионов долларов.