«Назревает большой спортивный и политический скандал»: в России «пробросили» белорусских биатлонистов

Белорусов не допустили на соревнования в масстарте чемпионата России, которые прошли 26 февраля.

Напомним, что белорусские биатлонисты выступают на чемпионате России в Ижевске, но на масстарт по решению жюри не были допущены.

«Белорусская федерация биатлона с сожалением информирует, что по решению жюри соревнований PARI Чемпионата России в г.Ижевске (Российская федерация) спортсмены мужской национальной команды Республики Беларусь по биатлону 26 февраля 2023 г. в масстарте-60 принять участие не смогут, — сообщила пресс-служба Белорусская федерация биатлона. — Напомним, что в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата России допуск к участию спортсменов сборной команды Республики Беларусь в масстартах и гонках преследования определяет жюри соревнований с учетом количества стартующих российских спортсменов».

«Интересно» было смотреть мегамасстарт без наших парней, которых не допустили по решению судей, — написала в Инстаграме Динара Смольская (Алимбекова). — А сами даже и 60 участников не нашли».

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев также отреагировал на факт неучастия представителей Беларуси в мужской гонке с массовым стартом.

«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать, — написал Губерниев в своем телеграм-канале. — В итоге в Ижевске Союз биатлонистов России проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья.

Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический. Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске. Уже идет очень большая разборка! Ух!»

Алесь Сивый.