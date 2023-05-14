Назначена дата суда по делу педагога-репетитора Евгения Ливянта

Уголовное дело в отношении известного белорусского педагога-репетитора Евгения Ливянта и еще шести обвиняемых 19 мая начнет рассматривать суд Московского района Минска.

Кроме руководителя репетиторского центра, занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ, по уголовному делу об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, проходят члены его семьи – жена, дочери, зять, а также второй соучредитель центра «100 баллов» Алексей Иванов и Анна Энсайн.

Несмотря на то, что в государственных СМИ много говорилось о нарушениях в деятельности именно репетиторского центра, обвинения всем предъявлены по части 1 стать 342 Уголовного кодекса – «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», то есть за участие в одном из маршей. Предусмотренное наказание — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что Евгений Ливянт и члены его семьи были задержаны в декабре 2022 года.