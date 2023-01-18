Двое минчан обманули троих фермеров из страны-соседки на 2,7 миллиона российских рублей. У доверчивых поставщиков 43-летний ранее судимый мужчина с 63-летней сообщницей получили партию товара, не заплатив за него ни копейки.

«Не дождавшись обещанных выплат, один из потерпевших приехал в Минск, чтобы увидеться с белорусскими посредниками, — рассказал начальник ОБЭП Ленинского РУВД Минска майор милиции Алексей Якимчик. — Но те под вымышленными предлогами от встреч отказывались, а потом и вовсе перестали выходить на связь. Тогда фермер и другие потерпевшие написали заявления в милицию. Наши сотрудники в кратчайшие сроки установили: подельники не собирались выполнять принятые обязательства, завладев деньгами путем обмана или злоупотребления доверием поставщиков».

Выяснилось, что вырученные средства злоумышленники поделили между собой. Женщина часть из них вложила в бизнес, а ее сообщник все потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.