Наводнения и оползни на севере Италии: разрушено более 600 дорог, эвакуировано более 26 000 человек

После сильных дождей север Италии страдает от оползней. Более 600 дорог были разрушены из-за ливней и оползней, сообщают власти северной итальянской области Эмилия-Романья. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сократила на один день свое участие в саммите G7 в Японии и посетила районы бедствия, сообщает ANSA.

Несмотря на то, что дожди прекратились, из пострадавших районов эвакуировали 26 324 человека. Это наводнение в Италии называют мощнейшим за последние 100 лет. Кадры из зоны бедствия напоминают апокалипсис.

Правительство Италии провело во вторник специальное заседание, чтобы принять решение о мерах помощи людям, пострадавшим от масштабных наводнений на севере страны.

«Первые ресурсы пойдут на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и все меры, необходимые для освобождения предприятий и граждан от уплаты налогов. Затем нам придется работать над компенсациями и реконструкцией: это потребует полной оценки и упрощения процедур», — написала Мелони в Facebook.

По последним данным местных властей, в результате наводнений погибли 14 человек.