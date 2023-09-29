НАТО усиливает свое присутствие в Косово для стабилизации ситуации

Совет НАТО принял важное решение по укреплению своих военных сил в Косово (KFOR) с целью обеспечения стабильности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба НАТО в официальном заявлении.

С момента мая текущего года, НАТО уже усилило свое присутствие и позиции в рамках KFOR. Вчера Североатлантический совет одобрил дополнительное усиление сил для решения сложившихся проблем, как было отмечено в заявлении.

Силы KFOR поддерживают тесные связи с Белградом и Приштиной, а также с миссиями ОБСЕ и ООН. НАТО призывает все стороны конфликта немедленно снизить напряженность и продолжить участвовать в диалоге при поддержке Европейского союза.

События последних дней омрачили ситуацию в регионе: столкновения между косовоалбанской полицией и местными сербами в селе Баньска привели к гибели нескольких людей. Представители Приштины утверждают, что сербская группа напала на полицейских. В ответ на это, Белград возложил ответственность на власти Косова.

Косовоалбанская полиция проводит расследование произошедших инцидентов совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Президент Сербии Александр Вучич также предложил странам Запада, чтобы KFOR взял на себя ответственность за обеспечение безопасности на севере региона.