НАТО проводит тесты подводных дронов и искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на море

Североатлантический альянс (НАТО) активно тестирует подводные дроны и искусственный интеллект (ИИ) с целью возможного использования во время морских операций. Это важное развитие, о котором сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, в этих тестах участвует 14 стран-членов НАТО, а также Швеция. Эксперименты проходят в течение 12 дней у побережья Португалии и завершатся уже в эту пятницу. Проведение подобных учений оправдывается возможностью будущих действий России, что делает эту инициативу актуальной для альянса.

Одной из главных целей этих тестов является подготовка к обнаружению потенциально опасной активности, особенно в отношении подводной инфраструктуры. Как подчеркивает агентство Bloomberg, искусственный интеллект может быть использован для мониторинга движения судов, особенно если они несколько раз появляются в критически важных районах. Это дает возможность альянсу более эффективно контролировать морские области и обеспечивать безопасность на море. В долгосрочной перспективе оптоволоконные кабели также смогут обнаруживать попытки внешнего вмешательства.

Тестирование подводных дронов и искусственного интеллекта является ключевым шагом в укреплении обороноспособности НАТО и повышении уровня безопасности на море, особенно в свете потенциальных вызовов со стороны России.