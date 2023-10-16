НАТО перебрасывает корабли в Средиземное море из-за непредсказуемой ситуации на Ближнем Востоке

После США и Великобритании, еще одна страна НАТО, Дания, направила свой фрегат в Средиземное море, в предвидении возможного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке из-за новой волны палестино-израильского конфликта.

Согласно сообщению от 16 октября, Министерство обороны Дании приняло решение перебросить фрегат ВМС Дании Niels Juel из состава Первой постоянной военно-морской группы НАТО в Северной Атлантике в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО в восточной части Средиземного моря. Главной целью этого решения является обеспечение должного уровня готовности к эвакуационным мероприятиям на случай обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В сообщении военного ведомства подчеркивается, что это мера разумной предосторожности.

Министр обороны Дании, Труельс Лунд Поульсен, отметил: «Ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке в настоящее время является непредсказуемой. Поэтому правительство решило перебросить фрегат Niels Juel в восточную часть Средиземного моря. Если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится и потребуется проведение дополнительных эвакуационных мероприятий, мы будем уже ближе и сможем реагировать более оперативно.»