НАТО готовится к крупным учениям по защите Сувалкского коридора и Брестских ворот

Глава военного комитета НАТО, Роб Бауэр, объявил о планах провести масштабные военные учения под названием «Steadfast Defender» в следующем году.

Эти учения будут охватывать восточный фланг НАТО, включая Сувалкский коридор и Брестские ворота. По словам Бауэра, это будет одним из крупнейших военных мероприятий с времен «холодной войны».

В учениях Steadfast Defender примут участие около 40 тысяч солдат. Глава военного комитета НАТО также подчеркнул необходимость усиления обороны не только на восточном фланге, но и в других направлениях, таких как Крайний Север и Атлантический океан, а также в киберпространстве и в космосе.

По его мнению, разведка должна контролировать все эти направления, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны России.