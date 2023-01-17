Наталья Подольская уехала с мужем на Мальдивы. Без детей

Супруги оставили сыновей Артемия и Ивана в Москве на бабушек и нянь.

На островах звездная пара поселилась в хорошем отеле: они арендовали виллу с бассейном и выходом к океану, а крыша виллы позволяет ночью смотреть на звездное небо.

Артистка поделилась красивыми фотографиями с островов.

«С момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз в принципе отдыхаем без наших с Владимиром Пресняковым детей, — рассказала Наталья Подольская про первые дни отдыха. — Пока не разобрались , как нам это…

Познакомились с приятной парой из Англии и могу в который раз сказать, что люди любят людей , а не политику . Это радует».