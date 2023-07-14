Наталья Кочанова зашла в сельский магазин и возмутилась

В пятницу спикер Совета Республики Наталья Кочанова направилась в рабочую поездку в Логойский район.

В деревне Чуденичи она зашла в местный магазин и удивилась бедному ассортименту на прилавках, сообщает Sputnik. Продавщица магазина рассказала, что раньше у них было больше товаров, но после того, как торговый объект из подчинения районной потребительской организации перешел к областной, ситуация ухудшилась.

«Что у нас молока нет, кефира нет, ряженки?.. Такое количество всего!», – возмутилась Наталья Кочанова подойдя к холодильнику.

После чего обратила внимание, что на другом прилавке всего один вид сливочного масла.

Спикер также поделилась мнением, что в сельском магазине нужно продавать и продукцию легпрома: кофточки и маечки. Оказалось, что раньше 45% торговых площадей отводилось под промышленные товары, но теперь все обстоит иначе из-за ОБЛПО.

«Есть вопросы с водоснабжением, с ремонтом жилфонда, есть вопросы с ассортиментом в магазине, чего не должно быть. У нас сегодня предприятия выпускают такую продукцию. Мы думаем, как ее поставить на экспорт, куда, чтобы наша продукция была востребована. А не можем наполнить свои магазины для своих людей. Конечно, это плохо. Не должны люди из этой деревни ездить за продуктами в Логойск или Минск. Или за какими-то сопутствующими товарами. Конечно, ассортимент должен быть достойный. Поэтому те вопросы, которые мы увидели, обязательно возьмем их на контроль,» — пообещала Наталья Кочанова.