Наталья Кочанова сказала, что у нее нет мешка денег

Во время встречи с коллективом филиала «Лепельский хлебозавод «ОАО «Витебскхлебпром председатель Совета Республики рассказала, что среди белорусских высокопоставленных чиновников нет олигархов.

«У нас нет олигархов с мешками денег, — приводит слова Кочановой о людях у власти официальный телеграм-канал Совета Республики. — Мы живем, как все, — работаем и получаем заработную плату. Живем честно. Бояться нам нечего. Перед людьми нам не стыдно.

Я всегда иду в любой коллектив и общаюсь с любыми людьми. И смело смотрю всем в глаза. У нас по-другому во власти работать нельзя».

Наталья Кочанова известна своими крылатыми высказываниями про заработки.

«Конечно, где-то у нас врачи работают на несколько ставок, полторы ставки. Но вместе с тем зарплата… Как работаем, так где-то и зарабатываем, — говорила она семь лет назад на итоговой коллегии Минздрава. — (…) Почему мы начали говорить об учебных заведениях? Потому что в учебных заведениях молодые люди, которые поступают в медицинский вуз, не рассчитывают на то, что будут получать огромную зарплату. Мы все знаем, что это далеко не так. Если человек принимает такое решение, идет учиться в непростой вуз, а это непросто — учиться в медицинском, значит, принял для себя решение работать во благо людей, на благо народа».

Выступление чиновницы в 2016 году на коллегии Минспорта тоже широко обсуждалось.

«Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена, — сказала она, комментируя зарплату учителей физкультуры. — Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит. (…) Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране».

Кстати, сколько сегодня зарабатывает на своем посту председатель Совета Республики Наталья Кочанова точно неизвестно – этих данных нет в открытом доступе.