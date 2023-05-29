Нашел ли Анатолий Шумченко работу?

Как известно, еще в минувшем году экс-глава ликвидированной по решению Верховного суда общественной организации «Перспектива», объединявшей индивидуальных предпринимателей, публично объявил, что ищет работу.

Анатолий Шумченко разместил свое резюме на сайтах по поиску работы.

Однако все оказалось не так просто…

«Народная Воля» поинтересовалась, нашел ли Шумченко работу?

— Это такая щепетильная тема… — рассказал Анатолий Шумченко. – Я по-прежнему в поиске. Рассматриваю и откликаюсь на многие вакансии.

Что могу сказать?

Везде нужен опыт работы – это касается и торговли, и управления предприятием, и других сфер.

Возраст – тут тоже есть ограничения, 48 лет – и твое резюме уже не очень охотно рассматривают…

Плюс мое прошлое – богатый бэкграунд на ниве общественно-политической работы (обязательно ведь указываешь, где раньше работал), видимо, настораживает работодателей…

Одним словом, все эти факторы в моем случае играют не самую хорошую роль.

Хотя мои знания, опыт, возможности коммуникации, организаторские способности — пригодились бы везде. Я был на собеседовании в одной фирме, речь шла про отдел продаж – в конце концов, мне сказали: мол, Анатолий, может, попробуете создать новую организацию, которая будет решать вопросы таких крупных компаний, как мы?

Никаких предложений о трудоустройстве не поступает. Вообще! Но сейчас всем тяжело, я не отчаиваюсь.

Я хотел бы заниматься тем, чем занимался, но при этом открыт для различного рода предложений, новых проектов. Если кому-то нужны мои мозги, креатив, организаторские способности – рассмотрю абсолютно все предложения!

Я знаю, что могу многое, именно поэтому не готов идти разнорабочим на стройку, водителем такси или курьером. Это все равно, что ехать на новом «Мерседесе» по болоту… Кто-то, может, на это и соглашается, но я амбициозный и целеустремленный человек, знаю себе цену и уверен, что могу принести гораздо больше пользы, чем если буду просто тягать кирпичи. Не хочу размениваться по мелочам. Верю, что в любом случае все будет хорошо.

Марина КОКТЫШ.