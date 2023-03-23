Население Пекина сократилось впервые за 20 лет

Впервые с 2003 года уровень смертности в Пекине, где проживают 21,84 млн человек, превысил уровень рождаемости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику правительства.

В 2022 году уровень смертности в столице Китая вырос до 5,72 на 1000 человек. При этом уровень рождаемости снизился до 5,67 на 1000 человек. Естественный прирост населения Пекина составил минус 0,05 на 1000 человек.

В правительстве отметили, что сокращение численности населения Пекина соответствует национальным тенденциям.

В прошлом году население Китая снизилось впервые за 60 лет, убыль составила 850 тысяч человек. Рождаемость была рекордно низкой — 6,77 на 1000 человек. Смертность населения страны выросла до 7,37 на 1000 человек, показатель стал самым большим с 1974 года.

По словам властей, это происходит из-за роста стоимости жизни в крупных городах, слабого экономического роста и изменения отношения китайцев к семье.