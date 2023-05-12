Белорусы, представившие в 2023 году налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц по доходам, полученным в 2022 году, обязаны уплатить подоходный налог с физических лиц не позднее 1 июня.

Подоходный налог можно уплатить любым удобным для вас способом:

путем внесения причитающихся сумм налога наличными денежными средствами в отделениях банка либо оператору почтовой связи;

безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта» и инфокиосков;

с помощью интернет-банкинга и платежной системы ЕРИП;

через электронный сервис «Личный кабинет физического лица».

За несвоевременную уплату подоходного налога начисляются пени, а также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Если вы болели, были в отъезде или по каким-то иным причинам не смогли предоставить декларацию в срок (до 31 марта), это можно сделать до 17 мая. Без применения мер административной ответственности.