Налоговая нагрузка: для зарплаты 1000 рублей «на руки» нужна выручка 1870 рублей

Экономисты БГУ посмотрели на ситуацию под иным углом: оценили степень влияния налогов на работу организаций и уровень изъятия доходов физических лиц. Они также сделали вывод, что система налогообложения Беларуси способна оказывать значительное экономическое воздействие на поведение бизнеса.

Власти Беларуси считают, что налоговая нагрузка на экономику (отношение налоговых доходов бюджета к ВВП) оптимальная и последние годы не превышает целевой показатель в 26%.

Влияние на экономику

На макроуровне уровень налоговой нагрузки (УНН) в Беларуси определяется отношением налоговых доходов консолидированного бюджета к ВВП. Последние годы значение данного показателя составляло 20–25%. В программах правительства декларируется, что налоговая нагрузка на экономику не должна превышать 26% к ВВП. Власти считают, что существующая налоговая система оптимальна.

На 2023 год налоговая нагрузка на экономику прогнозируется на уровне 19,36% к ВВП. По словам министра финансов Юрия Селиверстова, она будет ниже по сравнению с 2022 годом, несмотря на то, что на 2 процентных пункта вырос налог на прибыль.

— Здесь вопрос такой: те, у кого есть прибыль, те имеют налог; у кого прибыли нет по разным причинам, тем платить ничего не придется, — сказал министр.

Селиверстов подчеркнул, что предприятия на фоне увеличения налога на прибыль могут воспользоваться вычетами, если будут инвестировать, закупать машины и оборудование.

— Тот, кто не склонен к этому и, значит, заработал дополнительную прибыль, возможно, на где-то не всегда обоснованном росте цен, то государство изымет ее на социальные цели, — добавил он.

Вместе с тем с 2023 года выросла налоговая нагрузка для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Для ИП отменена упрощенная система налогообложения, увеличились ставки единого налога и подоходного налога.

Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников сказал, что долгое время налоговые органы относились к ИП максимально лояльно, но привело это не к тем результатам, которые ожидались. Он напомнил, что 10 лет назад было много обещаний от представителей бизнес-союзов: снизьте нам налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения, расширьте критерии, а мы создадим и рабочие места, и вклад в бюджет увеличим. Однако объем поступлений от ИП, контролируемых налоговыми органами, из года в год был невелик — 2–2,5%, а зарплаты для наемных сотрудников зачастую были даже меньше бюджета прожиточного минимума. Это вызывало вопросы к институту индивидуального предпринимательства.

— Одно дело, когда они сами немножко «жульничают», но другой вопрос, когда мы в последние годы начали массово выявлять схемы по минимизации налоговой нагрузки через ИП и упрощенную систему налогообложения. А это организованный бизнес — реальный сектор экономики, где недоплачиваются налоги, — сказал Скринников. По его словам, имело место бесконтрольное обналичивание денег, дробление бизнеса и недобросовестная налоговая конкуренция.

Нагрузка на предприятия и работников

Представители кафедры банковской экономики экономического факультета БГУ Алексей Короткевич, Дмитрий Табала и Дина Шпарун проанализировали уровень налоговой нагрузки на юридические и физические лица. Результаты их исследования опубликованы в журнале «Банковский вестник».

В этом материале налоговая нагрузка определяется соотношением изымаемых сумм налогов и отчислений к размеру создаваемого продукта или получаемого дохода.

Авторы исходят из того, что нет оснований исключать НДС из расчета уровня налоговой нагрузки на предприятие и работника. А вот отчисления в ФСЗН потребовали выработки отдельного подхода к учету. Для предприятия такие отчисления носят характер обычных налоговых изъятий, которые сокращают располагаемые доходы субъектов, и есть все основания относить их к сумме налогов для расчета налоговой нагрузки. С другой стороны, данные отчисления возвращаются населению в виде социальной помощи и пенсий, не сохраняя связи между собственником изымаемого дохода и реципиентом социальной помощи, отмечают эксперты. Таким образом, исследователи производили расчет уровня налоговой нагрузки с учетом отчислений в ФСЗН и без их учета.

Полученное значение показателя УНН на предприятие обладает рядом специфических особенностей: во-первых, он не имеет постоянного значения, а варьируется от 34 до 100%; во-вторых, значение анализируемого показателя зависит от таких экономических показателей, как рентабельность продукции и удельный вес затрат в себестоимости, не связанных с оплатой труда. Отмеченные особенности позволяют говорить о том, что система налогообложения Беларуси оказывает значительное экономическое воздействие на поведение субъектов хозяйствования, пишут экономисты БГУ.

Уровень изъятия положительного денежного потока в деятельности белорусских предприятий (изъятия выручки) в виде налогов и отчислений составляет 16,2%. То есть при получении одного рубля выручки предприятия перечисляют в бюджет и внебюджетные фонды 16,2 копейки.

Создаваемая на предприятиях добавленная стоимость изымается в доход государства в размере 33,9% с учетом отчислений в ФСЗН (без учета — 25,8%). Таким образом почти треть созданной в экономике добавленной стоимости изымается в централизованные фонды, подчеркивают эксперты.

Экономисты оценили налоговую нагрузку на прибыль предприятий в 34%. Оставшуюся чистую прибыль компания может использовать на инвестиции. При направлении чистой прибыли на дивиденды учредителям уровень налоговой нагрузки возрастет на величину подоходного налога с базовой ставкой в 13%. В этом случае УНН составит 41,5%.

Согласно расчетам исследователей, налоговая нагрузка на доходы работников (домохозяйств, физических лиц) с учетом отчислений в ФСЗН составляет 46,5% (без учета — 24,8%).

Экономисты подсчитали, что по состоянию на начало 2023 года на предприятиях Беларуси выплата работнику заработной платы 1000 рублей «на руки» может быть обеспечена лишь при получении предприятием выручки и ее направлении на оплату труда 1870 рублей (1 000/(1 – 0,4652)), из которых 870 рублей в виде налогов и отчислений будут перечислены в бюджет и внебюджетные фонды.