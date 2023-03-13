Налоговая нагрузка: для зарплаты 1000 рублей «на руки» нужна выручка 1870 рублей

Влияние на экономику
На макроуровне уровень налоговой нагрузки (УНН) в Беларуси определяется отношением налоговых доходов консолидированного бюджета к ВВП. Последние годы значение данного показателя составляло 20–25%. В программах правительства декларируется, что налоговая нагрузка на экономику не должна превышать 26% к ВВП. Власти считают, что существующая налоговая система оптимальна.
На 2023 год налоговая нагрузка на экономику прогнозируется на уровне 19,36% к ВВП. По словам министра финансов Юрия Селиверстова, она будет ниже по сравнению с 2022 годом, несмотря на то, что на 2 процентных пункта вырос налог на прибыль.
— Здесь вопрос такой: те, у кого есть прибыль, те имеют налог; у кого прибыли нет по разным причинам, тем платить ничего не придется, — сказал министр.
Селиверстов подчеркнул, что предприятия на фоне увеличения налога на прибыль могут воспользоваться вычетами, если будут инвестировать, закупать машины и оборудование.
— Тот, кто не склонен к этому и, значит, заработал дополнительную прибыль, возможно, на где-то не всегда обоснованном росте цен, то государство изымет ее на социальные цели, — добавил он.
Вместе с тем с 2023 года выросла налоговая нагрузка для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Для ИП отменена упрощенная система налогообложения, увеличились ставки единого налога и подоходного налога.
Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников сказал, что долгое время налоговые органы относились к ИП максимально лояльно, но привело это не к тем результатам, которые ожидались. Он напомнил, что 10 лет назад было много обещаний от представителей бизнес-союзов: снизьте нам налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения, расширьте критерии, а мы создадим и рабочие места, и вклад в бюджет увеличим. Однако объем поступлений от ИП, контролируемых налоговыми органами, из года в год был невелик — 2–2,5%, а зарплаты для наемных сотрудников зачастую были даже меньше бюджета прожиточного минимума. Это вызывало вопросы к институту индивидуального предпринимательства.
— Одно дело, когда они сами немножко «жульничают», но другой вопрос, когда мы в последние годы начали массово выявлять схемы по минимизации налоговой нагрузки через ИП и упрощенную систему налогообложения. А это организованный бизнес — реальный сектор экономики, где недоплачиваются налоги, — сказал Скринников. По его словам, имело место бесконтрольное обналичивание денег, дробление бизнеса и недобросовестная налоговая конкуренция.
Нагрузка на предприятия и работников
Представители кафедры банковской экономики экономического факультета БГУ Алексей Короткевич, Дмитрий Табала и Дина Шпарун проанализировали уровень налоговой нагрузки на юридические и физические лица. Результаты их исследования опубликованы в журнале «Банковский вестник».
В этом материале налоговая нагрузка определяется соотношением изымаемых сумм налогов и отчислений к размеру создаваемого продукта или получаемого дохода.
Авторы исходят из того, что нет оснований исключать НДС из расчета уровня налоговой нагрузки на предприятие и работника. А вот отчисления в ФСЗН потребовали выработки отдельного подхода к учету. Для предприятия такие отчисления носят характер обычных налоговых изъятий, которые сокращают располагаемые доходы субъектов, и есть все основания относить их к сумме налогов для расчета налоговой нагрузки. С другой стороны, данные отчисления возвращаются населению в виде социальной помощи и пенсий, не сохраняя связи между собственником изымаемого дохода и реципиентом социальной помощи, отмечают эксперты. Таким образом, исследователи производили расчет уровня налоговой нагрузки с учетом отчислений в ФСЗН и без их учета.
Полученное значение показателя УНН на предприятие обладает рядом специфических особенностей: во-первых, он не имеет постоянного значения, а варьируется от 34 до 100%; во-вторых, значение анализируемого показателя зависит от таких экономических показателей, как рентабельность продукции и удельный вес затрат в себестоимости, не связанных с оплатой труда. Отмеченные особенности позволяют говорить о том, что система налогообложения Беларуси оказывает значительное экономическое воздействие на поведение субъектов хозяйствования, пишут экономисты БГУ.
Уровень изъятия положительного денежного потока в деятельности белорусских предприятий (изъятия выручки) в виде налогов и отчислений составляет 16,2%. То есть при получении одного рубля выручки предприятия перечисляют в бюджет и внебюджетные фонды 16,2 копейки.
Создаваемая на предприятиях добавленная стоимость изымается в доход государства в размере 33,9% с учетом отчислений в ФСЗН (без учета — 25,8%). Таким образом почти треть созданной в экономике добавленной стоимости изымается в централизованные фонды, подчеркивают эксперты.
Экономисты оценили налоговую нагрузку на прибыль предприятий в 34%. Оставшуюся чистую прибыль компания может использовать на инвестиции. При направлении чистой прибыли на дивиденды учредителям уровень налоговой нагрузки возрастет на величину подоходного налога с базовой ставкой в 13%. В этом случае УНН составит 41,5%.
Согласно расчетам исследователей, налоговая нагрузка на доходы работников (домохозяйств, физических лиц) с учетом отчислений в ФСЗН составляет 46,5% (без учета — 24,8%).
Экономисты подсчитали, что по состоянию на начало 2023 года на предприятиях Беларуси выплата работнику заработной платы 1000 рублей «на руки» может быть обеспечена лишь при получении предприятием выручки и ее направлении на оплату труда 1870 рублей (1 000/(1 – 0,4652)), из которых 870 рублей в виде налогов и отчислений будут перечислены в бюджет и внебюджетные фонды.