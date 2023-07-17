Налоги на квартиру и машину: сколько нужно будет заплатить в 2023 году?

Примерную сумму налога на квартиру и машину в 2023 назвал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

По словам специалиста, которого цитирует БЕЛТА, для налога на недвижимость установлена расчетная стоимость типового объекта недвижимости. Она зависит от вида объекта и от территории, на которой он находится.

В качестве примера Андрей Ковалевский привел однокомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в Минске. Годовая сумма налога на нее примерно 48 рублей, а с учетом, что половина, в качестве аванса, была выплачена владельцем в минувшем году, то в 2023 надо оплатить около 25 рублей.

А вот земельный налог насчитают исходя из кадастровой стоимости земельного участка и ставки налога.

Что касается транспортного налога, то его величина зависит от того, какая машина (легковая или грузовая) или мотоцикл находится во владении. Ставка зависит либо от массы машины, либо от числа посадочных мест для автобусов.

Так, например, основная ставка транспортного налога для крупных машин массой от 1750 кг до 2 тонн — 102 рубля за год.

При этом все виды налога выставляются исходя из времени владения имуществом.

— Если транспортное средство состояло на учете в органах ГАИ три месяца, то налог считается только за три месяца, — подчеркнул специалист.