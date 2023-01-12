«Налог на границу», который действовал для легковых автомобилей до 1 января, продлен на два года. Пока только в Витебской области. Решение опубликовано на Национальном правовом портале.

Витебские власти подтвердили, что размер сбора останется прежним, то есть 1 базовая величина. C 1 января 2023 года она равна 37 рублям. «Налог на границу» продлен до 1 января 2025 года.

Сбор за пересечение границы со странами ЕС и Украиной ввели летом 2021 года в Гомельской, Гродненской, Брестской и Витебской областях. За проезд одного автомобиля нужно заплатить 1 базовую величину. Мера действовала до конца 2022 года.

Многие путешественники, как и прежде, от сбора освобождаются, в том числе те, кто едет на лечение и похороны близких, а также гости «Славянского базара в Витебске».