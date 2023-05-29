Накрыл тело коробкой и открыл окно: убийство в минском общежитии

Сотрудники уголовного розыска ГУВД Минска и Советского РУВД по горячим следам раскрыли убийство 28-летней минчанки, подозреваемый задержан, сообщили в МВД.

По данным СК, тело женщины было обнаружено в комнате одного из общежитий столицы. По подозрению в убийстве задержали 32-летнего мужчину, проживающего в этом же общежитии. Как выяснилось, среди увлечений подозреваемого – азартные игры.

«Установлено, что около восьми часов утра обвиняемый под предлогом проверки пожарного извещателя вошел в комнату к женщине, начал домогаться, толкнул ее на пол и задушил», — рассказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело убитой в пустую комнату, накрыл коробкой от телевизора и открыл окно.

Кроме этого, мужчина сгрузил в сумку одежду и иные вещи с места преступления и выбросил их в другой части города в мусорный контейнер, сообщили правоохранители.

В свою очередь в Следственном комитете рассказали, что после того, как задержанного доставили на допрос, он рассказал о финансовых трудностях из-за увлечения азартными играми и о том, что решил проникнуть в одну из комнат общежития для поиска ценных вещей. Похищенное он планировал продать, а полученными деньгами рассчитаться с долгами.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщили в СК.