Наказали уже более 6000 водителей. Что проверяют?

В Госавтоинспекции Беларуси сообщили, что все патрули на дорогах усилили контроль за соблюдением водителями правил перевозки пассажиров и тем, пристегиваются ли они сами. Для этого по всей стране устроили соответствующие «мероприятия».

В ГАИ Минска уточнили, что только в столице за первые полгода «за игнорирование требований об использовании ремней безопасности» к ответственности привлекли 6760 водителей, а ещё 2336 минских автовладельцев уличили в нарушении правил перевозки несовершеннолетних.

Какова статистика в других областях Беларуси, в ГАИ не уточнили.

За непристегнутый ремень водителю согласно части 3 статьи 18.11 КоАП, грозит штраф в 37 рублей. Однако, если если меньше года назад за это уже наказывали, то штраф уже составит от 74 до 185 рублей. Впрочем, вместо штрафа инспектор ГАИ должен вынести письменное предупреждение, если в течение года до правонарушения водителя за не пристёгнутый ремень не наказывали или не выносили за это письменное предупреждение.

В ГАИ напомнили, что при перевозке детей обязательно надо использовать бустеры и кресла.