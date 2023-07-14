«Накапливает радионуклиды в два-три раза больше, чем малина»: почему опасно покупать чернику у дорог?

В самом разгаре сезон сбора и заготовки черники и голубики.

Черника представляет собой целую кладовую полезных веществ. Она оказывает противовоспалительное действие и используется при заболевании ревматизма, желчного пузыря, печени, улучшает кровообращение, снижает риск отслоения сетчатки.

«Но, не смотря на свои полезные свойства, ягода не безопасна для аллергиков, а также лицам с плохой свертываемостью крови, повышенной кислотностью, мочекаменной болезнью. Необходимо помнить, что черника, как и другие лесные ягоды, является накопителем радионуклидов. Она накапливает цезий-137 в два–три раза больше, чем земляника, малина. Поэтому, нельзя забывать о мерах предосторожности», — рассказали в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Более 70% естественной радиации, накапливаемой человеком, приходится на продукты питания и воду. Именно с ними чаще всего радионуклиды попадают в организм, где они способны избирательно накапливаться в отдельных органах тела.

Вместе с тем попавший внутрь организма человека радионуклид не сразу выводится и не распадается, а продолжает свое разрушающее действие. Даже в небольших дозах вещества оказывают пагубное воздействие на все живые клетки, становятся причиной онкологических процессов. В этой связи необходимо минимизировать негативное влияние радионуклидов на свой организм путем выбора экологически безопасных продуктов.

Санитарно-эпидемиологическая служба в очередной раз обращает внимание на то, что лесные ягоды следует покупать только в торговых объектах и в местах, разрешенных для торговли продуктами питания, при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Нельзя приобретать лесные ягоды в местах неорганизованной торговли: около рынков, возле торговых объектов, у остановочных пунктов, вдоль дорог. Как правило, эта продукция не проверяется на радиоактивное загрязнение. Например, только за два часа изучения специалистами санслужбы реализации продуктов питания вдоль автомобильных дорог по трассе М-6 в Ивьевском районе в двух местах несанкционированной торговли чернику продавали 10 человек. При вопросе о том, что известно об уровнях содержания радионуклидах в реализуемых ягодах, ответ получен не был.