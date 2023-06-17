Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что поиски 12-летней Елизаветы Демьяненко в Дятловсом районе остановлены.

«Демьяненко Елизавета, 12 лет, найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», — такое сообщение ПСО распространил сегодня.

Гродненские СМИ сообщают, что Елизавета ушла из дома 13 июня около 19.00 в неизвестном направлении. Но первоначальная информация о пропаже ребенка была несолько иной. Сообщалось, что девочка покинула Дятловский социально-педагогический центр, где проживала временно, так как ее приемная мать отправилась в областной центр на курсы повышения квалификации приемных родителей. Биологические родители Елизаветы лишены родительских прав.