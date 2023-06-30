В аэропорту Кишинева расстреляли двух человек

Как сообщает молдавское издание Pulsmedia, стрелком мог быть «россиянин из ЧВК «Вагнер»» — он несколько раз выстрелил в помещении аэропорта и забаррикадировался с заложниками.

«Предполагается, что нападавший был военным, возможно, из отряда наемников Вагнера», — пишет издание.

Официального подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным, в ходе стрельбы погибли два человека. Вылеты из аэропорта временно приостановлены.

По данным МВД Молдовы, стрельбу открыл иностранец, которому было отказано во въезде в страну. Узнав об этом, он выхватил пистолет у пограничника и выстрелил в него.

Спецслужбы провели штурм помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался стрелявший мужчина, в итоге злоумышленник был задержан и обезврежен. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации теракта. В аэропорт Кишинева в связи с инцидентом прибыли все руководство молдавского МВД.

Молдавские СМИ сообщают, что стрелявший гражданин России прибыл в Молдову из Турции. Еще одним погибшим является «гражданское лицо, находившееся в аэропорту».

Премьер Молдавии Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.

Он также рассказал, что во время того, как гражданина сопровождали в стерильную зону для того, чтобы вернуть назад, он украл у молдавского пограничника пистолет и выстрелил в него, а также в сотрудника службы безопасности аэропорта.

В результате происшествия оба сотрудника погибли. Кроме того, Речан добавил, что пострадал один пассажир, на данный момент он находится в больнице.