Наелись мухоморов, получили отравление. Судебные эксперты объясняют, почему не нужно так делать

В декабре в Могилеве четверо молодых людей – один парень и три девушки 15 и 16 лет – решили получить новые ощущения от… употребления мухоморов.

«Но вместо ожидаемого эффекта вскоре все почувствовали себя плохо, стали терять сознание, — рассказывает Ирина Рачковская, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. — Около полуночи прибывшая по вызову «скорая помощь» доставила всех четверых в больницу, где их госпитализировали в реанимационное отделение. В больнице молодым людям поставлен диагноз «острое пероральное отравление мухоморами».

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводилась проверка. Установлено, что один из парней приобрел 30 граммов сушеных мухоморов на интернет-сайте. Из них примерно 25 граммов подростки употребили на четверых. Ели ложкой, запивая водой. Оставшуюся часть вещества правоохранители изъяли и направили в управление специальных экспертиз управления ГКСЭ по Могилевской области для проведения судебной экспертизы.

В результате исследований судебные эксперты установили, что изъятое вещество оранжевого, красного и желтого цветов массой более 4,8 граммов представляет собой плодовые тела грибов. Наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в нашей стране, в его составе не содержится.

Это уже не первый случай в Могилевской области, когда молодые люди употребляют мухоморы с целью получения галлюциногенного эффекта. Однако это однозначно плохая идея, объясняют государственные медицинские судебные эксперты-химики управления ГКСЭ по Могилевской области.

Большинство пластинчатых грибов семейства Аманитовые несъедобны (мухомор ярко-желтый, мухомор серый) или ядовиты (мухомор красный, бледная поганка, мухомор вонючий, мухомор пантерный и пр.), несколько видов относятся к съедобным (например, мухомор серо-розовый, цезарский гриб).

В красном мухоморе содержатся вещества, которые влияют на психику, – мусцимол и иботеновая кислота. Мусцимол обладает диссоциативным эффектом – нарушает восприятие внешнего мира, что проявляется чувством нереальности происходящего вокруг. Иботеновая кислота, кроме воздействия на психику, обладает нейротоксичным действием – вызывает гибель нейронов (клеток головного мозга). Из-за нарушения восприятия окружающего мира человек может вести себя неадекватно, что может привести к возникновению смертельной опасности для его жизни и жизни окружающих.

Употребление красного мухомора в некоторых случаях может повлечь смертельное отравление. Однако опасность также состоит еще и в том, что под видом красного мухомора можно купить и более опасного его «собрата», так как грибы этого рода имеют схожие цвета шляпок – оттенки желтого, красного, коричневого цветов (даже мухомор красный в зависимости от места произрастания может иметь различные оттенки). Различить виды мухоморов могут только специалисты, поэтому во избежание ошибки лучше вообще не соприкасаться с мухоморами!»