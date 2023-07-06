Надежда Остапчук: «Восстанавливаюсь после «курорта»»

“Народная Воля” поинтересовалась, чем сейчас занимается известная спортсменка.

Надежда Остапчук — известная толкательница ядра, бронзовый призер Олимпиады-2008. В 2020 году она подписала письмо спортсменов, которые выступили против насилия и за проведение честных выборов.

Также спортсменка продала с аукциона за 11 тысяч долларов золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги были направлены в поддержку других спортсменов и политзаключенных, которые пострадали после президентских выборов.

Надежда Остапчук приняла решение не покидать страну, но 15 декабря прошлого года стало известно о ее задержании. С тех пор она находилась в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

О заведении против нее уголовного дела не сообщалось, публичных заявлений о ее освобождении тоже не звучало до тех пор, пока в феврале этого года сама Остапчук не рассказала об этом в передаче Марата Маркова на телеканале ОНТ.

В передаче спортсменка сообщила, что уже находится дома, но по какой причине ее задержали и какие обвинения предъявили, не рассказывала.

В программе ведущий в основном рассуждал о протестах 2020 года и участии в них Надежды Остапчук.

После этого именитая спортсменка на полгода вновь исчезла «с радаров». Ее телефон был отключен, на сообщения Надежда не отвечала.

И только в прошлом месяце она объявилась в социальных сетях с очень коротким текстом.

«Дратвуце», – написала Остапчук к своему коллажу, где она на фото с разными прическами.

Сейчас «Народной Воле» все же удалось связаться с титулованной спортсменкой, но ее ответ был тоже коротким:

— Пока без интервью, рассказать какие-то подробности в данный момент не могу. Как говорят в одной модной фразе: «Прошу отнестись к этому с пониманием!»

— Но можете сказать, чем вы сейчас занимаетесь? Какие планы?

— Восстанавливаюсь после “курорта». Кроме того, занимаюсь накопленными за полгода вопросами и по возможности помогаю людям, которые были или находятся в такой же ситуации, как и я.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.