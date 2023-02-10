Надежда Остапчук: “Спорт давно стал частью политики”

Известная спортсменка, которую в конце минувшего года задержали силовики, рассказала, что вышла на акции протеста, поддавшись общим настроениям 2020 года.

Прозвучало, что Надежда Остапчук сама проявила инициативу стать одной из героинь программы на телеканале ОНТ, которую ведет Марат Марков.

Любопытно, что в интервью Марков не задавал вопросов про задержание известной спортсменки, не спрашивал про условия ее содержания в изоляторе. Она сама также не раскрывала подробностей, не касаясь этой темы.

“Вы уже дома находитесь?”, — спросил Марков. “Да, сейчас я уже дома”, — коротко ответила известная спортсменка. Это был единственный момент в интервью, который косвенно касался ее задержания.

Вообще, Остапчук лишь подчеркнуто вежливо и сдержанно отвечала на монологи Маркова. Сложилось впечатление, что ведущий своими длинными вопросами пытался в чем-то переубедить спортсменку, вывести ее на какие-то эмоциональные признания, но у него это не очень получилось.

Надежда Остапчук сказала, что полностью признала свою вину: выходя на несанкционированные митинги, она нарушала закон.

И заметила, что сегодня люди устали от противоборства, нужно перестать искать врагов.

“Спорт давно стал частью политики, — сказала Остапчук, отвечая на один из вопросов Маркова. — Сейчас задача – отодвинуть политику от спорта. Спортсмены всего мира должны консолидироваться и сказать свое жесткое нет. На уровне одного государства это делать невозможно”.

Вера ВИР.