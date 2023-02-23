Надежда Мелешко пересела в инвалидную коляску

Она очень надеется, что это временный период в ее жизни.

Супруга экс-хоккеиста сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, популярный блогер в Instagram – у нее больше 500 тысяч подписчиков – в последнее время перестала выходить в сторис. Она объяснила, что ей нужен покой и небольшой перерыв для того, чтобы побыть со своей семьей и набраться сил. В последнее время она сильно похудела, некоторое время из-за воспаления и асцита лежала в больнице – ей периодически откачивают жидкость из живота. При этом Надежда по-прежнему проходит химиотерапию.

Напомним, что семья Мелешко переехала в Германию. Надежда несколько лет отчаянно борется за жизнь с трижды негативным раком молочной железы. И живет, вопреки прогнозам врачей.

«Сегодня выбираем мне помощника, — сообщила Надежда вчера после долгого перерыва своим подписчикам. — Я долго противилась, но поняла, что пока без коляски буду совсем мало выходить на улицу.

Решила, что для меня это временный промежуток, который поможет качеству жизни и совсем скоро я смогу снова передвигаться сама.

Главное, я начала лучше кушать, а значит и силы скоро придут. Я настраиваю себя на позитив! Хотя, конечно, настроение меняется, я работаю над собой и морально, и физически. Сейчас усилий нужно больше чем обычно.

Я не стала ждать какую-то крутую коляску под рост, вес, за непонятные деньги, купили ту, что в наличии. Удобно? Удобно!

Моя первая прогулка по Кудаму сегодня, гуляли 2 часа! Съездила в магазин косметики, ну давно же на шопинг не ходила! Купила крем для лица и карандаш для глаз, заехали в кафе попить чай, почему я не делала это раньше?»

Пару недель назад к Надежде в Германию из Беларуси приезжали сестра и мама. По этому случаю Надежда Мелешко выложила очень трогательный, просто до слез, ролик встречи с самыми родными людьми.

«Мама с сестрой уже уехали, — поделилась она семейными новостями в соцсетях. — Время летит так быстро…

Кстати, на автобусе Минск- Берлин добираться очень быстро и удобно. В 20.00 выехали из Минска на комфортном автобусе с вай-фаем, зарядками, телевизорами и т.д., в общем, все удобства. В Берлине они уже были в 14.00 следующего дня. Меньше суток. Вдруг кому-то будет полезна информация.

Провести время с любимыми – бесценно. Подзарядили меня энергией и семейным теплом!»