«Надеюсь на снисхождение…». Приговор Роману Протасевичу огласят 3 мая

В последнем слове он попросил не лишать его свободы.

«Мной просто воспользовались сначала в Вильнюсе, потом в Варшаве, а потом просто выкинули, сдав белорусским властям», — заявил он.

Последнее слово в суде длилось около 10 минут.

«Я прошу прощения за свои поступки, ведь пытаться достичь перемен путем настоящего раскола общества и ненависти было большой ошибкой, – приводит Sputnik.by слова Протасевича. — Я искренне прошу прощения за свои проступки и надеюсь на снисхождение, хочу возместить тот ущерб, который нанес своими действиями. Понимаю, что наказания за те вещи, которые я сделал, невозможно избежать, но тем не менее прошу рассмотреть мою ситуацию с пониманием и вынести правильное и справедливое решение о наказании, которое не будет связано с лишением свободы.

Мой патриотизм и идеалы всегда были искренними, я всегда верил в то, что я делал, но моя идейность и доверчивость была попросту использована другими людьми для достижения своих целей, в том числе и корыстных..

(…) Я не призвал к прямым расправам. Я виноват во многих вещах, было бы глупо и нелепо отрицать все те вещи, которые я совершил…»

В своем последнем слове в суде он также сказал о семье.

«Я нашел новый смысл, чтобы продолжать жить», – сказал Протасевич, который, как известно, не так давно женился. — Я очень хочу построить полноценную ячейку общества здесь, в Беларуси, и что мои будущие дети будут жить здесь».

Напомним, что гособвинитель попросил суд назначить Роману Протасевичу 10 лет колонии усиленного режима. Ему зачтут в срок отбывания наказания домашний арест.

Протасевича предложили взять под стражу в зале суда.