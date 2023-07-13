Национальный аэропорт Минск запустил виртуального помощника в Telegram.

Чат-бот поможет пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу аэропорта.

Воспользоваться сервисом можно несколькими способами: ввести в поисковой строке Telegram название чат-бота @airport_minsk_bot; перейти по ссылке t.me/airport_minsk_bot; зайти на главную страницу airport.by и в «подвале» сайта нажать на иконку Telegram.

После приветственного сообщения и нажатия кнопки START можно начать диалог с ботом. Он предлагает пользователям шесть тем для общения: Информация о рейсах, Багаж, Стол находок, Как добраться, Пассажирам, Услуги аэропорта. Далее в раскрывающихся меню пользователь может уточнить запрос, получив в ответ ссылку с необходимой информацией.

Процесс поиска информации с помощью бота занимает несколько секунд. Сервис может обрабатывать неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно