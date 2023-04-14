Начинаются суды из-за вреда от вакцинации

Многие люди считают, что вакцины от коронавируса спасли их жизнь. Однако некоторые, наоборот, убеждены, что вакцинация им навредила. Например, в Германии было подано минимум 185 исков в связи с предполагаемым негативным воздействием вакцин.

Эти цифры получены в результате учёта дел, представляемых двумя юридическими фирмами – в Дюссельдорфе и Висбадене.

Первое судебное заседание по данным искам запланировано на 28 апреля в окружном суде Франкфурта.

Будет рассмотрен иск женщины, которая утверждает, что в результате вакцинации от коронавируса вакциной компании Biontech она получила повреждения сердца. По мнению юристов, проблемой является вопрос о том, как определить наличие причинно-следственной связи между вакцинацией и появлением той или иной патологии.