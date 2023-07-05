«Начинает писать жалобу еще в очереди на приём»: что думают врачи о пациентах-белорусах

Доктор медицинский наук, профессор, известный в Беларуси специалист в области детской хирургии Юрий Абаев в журнале «Здравоохранение» описал, какими пациенты видят врачей, а врачи — пациентов.

«Обычно люди стараются найти общий язык, но поскольку каждый знает, как управлять государством, учить и лечить — политики, учителя и доктора редко бывают в милости. Поговорим о том, какими пациенты видят врачей, а врачи — пациентов, — пишет Юрий Абаев.

По мнению пациента, доктор, давший клятву Гиппократа, должен:

1. Жить бедно.

2. Работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

3. Оказывать помощь немедленно и на 100% эффективно.

4. Прислушиваться к рекомендациям пациента.

5. Принимать других больных быстро, а его подольше.

6. При лечении в стационаре обязательно «прокапать».

И вообще — он свой парень. Его похлопаешь по плечу и скажешь: «Док, надо!» — и он все сделает. А еще он приходит на работу на час раньше, уходит — на несколько часов позже.

В любой момент, в любом месте (улица, автобус, магазин) к нему можно обратиться и получить исчерпывающую консультацию. Он охотно раздает всем желающим номер своего телефона со словами: «Звоните в любое время!». Работает без отпусков, а если находится в отпуске, приходит на работу по первому вашему звонку. Категорически отказывается от предлагаемых подарков. Одинокий (семья отнимает время). Желательно — робот, чтобы не уставал, не спал, не ел, работал от сети или батарейки, не болел, не расстраивался при хамском обращении.

С помощью недорогих лекарств, а то и без них, быстро и навсегда излечивал любую хворь, сколь долго бы она ни развивалась до момента обращения.

Обязательно использовал опыт пациента по применению народных средств в лечении его знакомых.

В течение приема обладал неограниченным запасом времени и выслушивал накопившиеся у пациента мысли: политические соображения, воспоминания о юности, любовные переживания, забавные истории о происшествиях с соседями.

Во время беседы не сводил с пациента глаз, сочувственно улыбался, вставляя одобрительные междометия, периодически измерял давление и постоянно контролировал пульс.

Теперь нарисуем портрет пациента с точки зрения врача.

Входит в кабинет, держа на вытянутой руке мобильный телефон и сразу предупреждая, что все будет записано и передано сами знаете куда.

Требует бесплатного обследования всего организма, инвалидности, справку на водительские права, перевода на легкий труд и путевку в санаторий. Все перечисленное ему одинаково нужно.

Не понимает, что такое взаимо­исключающие требования.

Начинает писать жалобу главному врачу еще в очереди на прием.

Он все читал в интернете! Там все написано, любой дурак сможет поставить себе диагноз и назначить лечение. Вдобавок есть провизоры в аптеках, родственники, знакомые, старушки у подъездов — у них тоже такое было, но им посоветовали, и они вылечились. Вот список, я распечатал, переписывайте: кортексин, актовегин, фуфломицин, вытяжка из цветка папоротника… Уходя добавляет: «Еще Бехтерев сказал — если больному после разговора с врачом не стало легче, это не врач».

Доктор не обижается, потому что на больных не обижаются. Смотрит усталыми глазами, поскольку разъяснение аргумента «не доверяешь врачу — лечись сам, но тогда ответственность за этот выбор на тебе» отнимает кучу времени и сил.

«Какое счастье, что у меня есть медсестра, — думает врач, — сейчас она проводит страдальца до регистратуры, расскажет, что кровь из пальца брать не страшно и напомнит — на прием надо записываться». Следующий!

«А вас милейший уже тщательно обследовали со всех сторон. Объяснили, как с этим жить дальше, что можно и чего нельзя. А вы продолжаете регулярно приходить на прием, хотя вам внятно сказали — если в самочувствии ничего не изменилось можно больше не штурмовать регистратуру. Эх, ладно. Пойдемте, что ли, покурим. Заодно объясню, какие обследования нужно еще пройти…»

Конечно, это написано с шуткой, но в каждой шутке есть доля правды. Приходя на прием, пациент хочет видеть внимательного, располагающего к себе компетентного врача, который вызывает чувство доверия и безопасности. А чего ждет доктор от пациента? Прежде всего, что он сам хочет выздороветь и быть здоровым, что будет доверять врачу, потому что без доверия лечение неэффективно. Будет приходить вовремя, чистым и опрятным, трезвым и не агрессивным, настроенным доброжелательно и позитивно, не только выслушивать рекомендации, но и выполнять их. Что между врачом и пациентом всегда будут взаимопонимание и благодарность, написал профессор Абаев.