Начался прием документов в вузы

Подать документы на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля.

На два дня дольше будут принимать документы на очной (дневной) форме по направлениям образования «сельское хозяйство», «ветеринария», «рыбное хозяйство» и «охрана труда» и по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств.

Те, кто будет поступать в вуз на платную форму, не сдающие вступительные испытания, должны предоставить документы с 17 июля по 3 августа, с 17 июля по 10 августа (очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям), а также с 17 июля по 9 августа – в иные учреждения высшего образования.

С 17 по 19 июля подают документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности и спортивно-педагогической направленности, сообщает Министерство образования.