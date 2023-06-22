Нацбанк сообщает о троекратном росте числа фальшивых евро

В первом квартале этого года увеличилось количество выявленных фальшивых купюр, сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, в январе-марте банковскими работниками было выявлено 146 поддельных банкнот, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, количество поддельных евро выросло почти в три раза, долларов – на 23,5%. В то же время фальшивых российских рублей выявили меньше почти в 5 раз, а “количество подделок белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 3 штуки”.

В целом, как и прежде, основной объем фальшивок составляют доллары, на которые приходится 82,9% от всех таких выявленных купюр. На евро приходится 11,6%, российские рубли – 4,1%, белорусские – 1,4%.

По данным банка, выявлялись подделки банкнот евро всех номиналов, кроме номинала в пять евро. Самые популярные – банкноты по 50 и 100 евро (40%). Были обнаружены также поддельные монеты в два евро.

Подделываются и доллары номиналом 100 и 50 (71,9% и 28,1% соответственно), при этом сильнее всего в начале года выросло количество 100-долларовых фальшивок – на 29,9%.

Резкий рост числа фальшивых евро, скорее всего, будет зафиксирован и во втором квартале этого года. В начале июня белорусские оперативники, которые занимаются борьбой с экономическим преступлениями, задержали троих иностранцев за сбыт фальшивых евро.

Как сообщало МВД Беларуси, 49-летний фигурант, его 41-летний и 24-летний подельники купили на территории России поддельные банкноты евро и ввезли в Беларусь с целью дальнейшей продажи. Они нашли желающего купить иностранную валюту по выгодному курсу (обменяли ему 6 купюр по 500 евро каждая), после чего тот направился в банк. Там обнаружили признаки подделки и вызвали милицию.

Подозреваемых задержали. Под обшивкой их автомобиля нашли конверт, в котором было еще 47 аналогичных купюр.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег.