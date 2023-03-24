Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования

С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11 до 10,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12 до 11,5 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10 до 9,5 процента годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории, — сообщает Нацбанк. — В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7 процента при 12 процентах месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9 процента при 9,2 процента в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и в II квартале 2023 года.

В то же время по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них – уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».