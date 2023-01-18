С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также снижается ставка по кредиту овернайт – с 13 до 12,5 процента годовых и ставка по депозиту овернайт – с 11 до 10,5 процента годовых.

По оценке Национального банка, В последние месяцы наблюдается устойчивое замедление инфляции. В декабре 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 12,8 процента, агрегированный показатель трендовой инфляции – 10,2 процента годовых.

Опросы населения показали, что в стране сформированы ожидания снижения инфляции в ближайшие 12 месяцев.

Следующие решения по ставке рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также после оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, уточняет Нацбанк.