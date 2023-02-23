Нацбанк снижает ставку рефинансирования

С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12,5 до 12 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10,5 до 10 процентов годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь 23 февраля 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться, — говорится в сообщении Нацбанка. — Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12 процентов с 12,8 процента в декабре 2022 года, трендовая инфляция – до 9,2 процента с 10,2 процента соответственно.

Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года.

В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

До этого ставка рефинансирования последний раз менялась 23 января. Тогда ее снизили с 12 до 11,5%, решение объясняли замедлением инфляции.