Нацбанк снижает ставки

С 2 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9 процентов годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка 26 апреля 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Продолжается замедление инфляционных процессов, — сообщают в Нацбанке. — Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6 процентов против 11,7 процента в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6 процентов после 8,9 процента месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции.

Постепенно восстанавливается деловая активность. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок расширяется кредитная поддержка банками экономики в национальной валюте. Средняя ставка по новым рублевым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в марте 2023 года уменьшилась до 8,97 процента годовых.

В целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Инфляционные ожидания экономических агентов, несмотря на снижение, остаются все еще высокими. В соответствии с результатами опроса населения, проведенного в марте 2023 года, ожидаемая в следующие 12 месяцев инфляция снизилась до 12,4 процента против 16,7 процента в марте 2022 года. В фокусе внимания по-прежнему остается сдержанная сберегательная активность с одновременным увеличением доли ликвидных активов в общей структуре денежных сбережений населения.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».