Нацбанк предупреждает: поддельных долларов стало больше

Чаще всего подделывают купюры номиналом 100 и 50 долларов.

А вот фальшивых евро стало меньше.

По итогам 2022 года банковскими работниками было выявлено 894 поддельных денежных знака, из которых 891 – банкноты, 3 – монеты.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 84,1%. Доля поддельных российских рублей — 8,5%, евро – 5,6%, белорусских рублей – 1,3%, иных – 0,4%.

«В сравнении с 2021 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 9,0%, — сообщает Нацбанк. — Количество подделок долларов США увеличилось на 69,0%, российских рублей и евро уменьшилось на 74,1% и 27,5% соответственно. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 3 штуки.

В Минске выявлено 63,4% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,6-9,5%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 57 населенных пунктах.

В банкнотном строении поддельных долларов США преобладали банкноты номиналами 100 и 50 долларов – 77,4% и 21,5% соответственно.

Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 20, 10, 5 и 1 доллар. В сравнении с 2021 годом количество выявленных подделок

номиналом 100 долларов увеличилось на 98,6%, а номиналом 50 долларов – на 14,9%.

Основная доля подделок российских рублей, как и в 2021 году, пришлась на номинал 5000 рублей – 60,5%, поддельные банкноты номиналами 500, 2000 и 1000 рублей составили 15,8%, 14,5% и 6,6% соответственно. В отличие от 2021 года выявлены подделки номиналом 100 рублей.

Выявлялись подделки банкнот евро всех номиналов кроме 5 евро.

Преобладали поддельные банкноты номиналом 50 и 100 евро – 40,0% и 28,8%, банкноты номиналами 20, 500 и 200 евро составили 14%, 6,0% и 4,0% соответственно. В сравнении с 2021 годом количество подделок в абсолютном выражении каждого из номиналов 50 и 500 евро уменьшилось на 6 штук, номиналом 200 евро – на 9 штук, каждого из номиналов 100 и 20 евро увеличилось на 1 штуку».

Фальшивые деньги печатают на принтерах.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 90% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 60% поддельных евро (все плоская печать, за исключением одной банкноты, выполненной с использованием глубокой печати) и фунты стерлингов, — информирует Нацбанк. — Для изготовления остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в равной степени струйная печать и электрофотография для долларов США и евро, в основном струйная печать, а также электрофотография для российских и белорусских рублей, электрофотография для злотых)».