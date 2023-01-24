Нацбанк объявил конкурс

Участвовать могут даже дети.

Для участия в конкурсе видеоблогеров «Деньги имеют значение» необходимо снять видеоролик о супергерое (известном или придумать собственного), наделив его одной или несколькими «суперсилами» финансовой грамотности. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.

Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 белорусских рублей, информирует Нацбанк.

Также денежными премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье места, – 700 и 500 белорусских рублей соответственно.

Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам и др.) размещена на Едином портале финансовой грамотности fingramota.by.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2018 года и традиционно приурочен к Неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая в этом году пройдет в Республике Беларусь с 20 по 26 марта. За это время в Национальный банк было прислано 2 111 конкурсных работ.

Заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 12 марта 2023 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта 2023 года.