На железнодорожном вокзале закрывают лабораторию, где брали анализы на коронавирус

Она закроется 20 марта. Причина простая — исследование перестало быть популярным.

«В связи отменой ПЦР — тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь, выезжающих за пределы и невысокой востребованностью в данном виде исследования, с 20 марта 2023 года лаборатория по отбору биологического материала для ПЦР — тестирования на COVID-19, расположенная по адресу: пл. Привокзальная, 3 (территория железнодорожного вокзала), отбор проб проводить не будет, — сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. — Одновременно информируем, что продолжают работать пункты по отбору биологического материала на инфекцию COVID-19 по адресам: г. Минск, ул.П.Бровки,13, лабораторный корпус, кабинет № 106, с режимом работы: понедельник-пятница 8.30-17.00,технический перерыв12:30-13:00, суббота 09:00 – 12:00.

Исследования проводятся по «живой очереди».

Лаборатория, расположенная на территории Национального аэропорта Минск в круглосуточном режиме».