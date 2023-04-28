На Земле образуется новый океан, который разделит Африку на две части

Долгие наблюдения со спутников привели ученых к выводу о том, что в далеком будущем Африка распадается на части. На это указывает разлом в земле, который находится на стыке трех тектонических плит – Сомалийской, Аравийской и Нубийской.

Разделение африканских плит, пишет газета The Jerusalem Post, фактически «перережет» как пирог вторую по величине сушу в мире на две части – явление, которое не наблюдалось в течение сотен миллионов лет, когда Южная Америка и Африка были разделены на разные континенты.

Может возникнуть законный вопрос: как в таком случае будет выглядеть расколотая Африка?

В странах Черного континента, не имеющих выхода к морю, таких как Эфиопия, Уганда и другие, утверждает Кен Макдональд, морской геофизик и почетный профессор Калифорнийского университета, появится береговая линия, расширяющая возможности для торговли и различного производства. Аденский залив и Красное море затопят регион Афар и восточно-африканскую рифтовую долину и станут новым океаном. Отколотая часть Африки превратится в отдельный небольшой континент, считает исследователь.

Между тем, ученые заверили, что ждать «конца света» африканцам придется долго. По словам исследователя Сары Стэмпс, скорость разлома в настоящее время составляет всего несколько миллиметров в год, поэтому пройдут миллионы лет, прежде чем начнут формироваться новые океаны.