На заметку: на Минщине изменился порядок обращения за оформлением наследства

С 4 июля 2023 года в Минском областном нотариальном округе изменился порядок обращения за оформлением наследственных прав.

Приказом главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета между нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в Минской областном нотариальном округе, распределены обязанности по оформлению наследственных прав с учетом принципа «Наследство без границ».

С указанной даты наследники граждан, место открытия наследства после которых находится на территории района или города в Минской области, в котором функционируют несколько нотариальных контор и бюро, смогут обратиться в любое из них. Например, на территории Минского района работают 8 нотариальных контор и одно нотариально бюро.

Если ранее наследники для оформления наследственных прав должны были обращаться в строго определенную нотариальную контору, то в настоящее время они имеют возможность обратиться в любую из нотариальных контор и бюро Минского района по своему выбору. Такую же возможность получили и наследники, которые хотят открыть наследственное дело после граждан, проживавших на территориях Воложинского, Дзержинского, Молодечненского, Несвижского, Пуховичского, Солигорского, Червенского районов и города Жодино.

Кстати, такой принцип уже действует в некоторых регионах. Например, в Минске и Могилеве. Ожидалось, что к концу года его распространят на всю Беларусь.

Информацию об открытых наследственных делах, а также о нотариусе, ведущем наследственное дело, можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты www.belnotary.by в разделе «Поиск открытого наследственного дела».