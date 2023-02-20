На встрече бывших президентов Кыргызстана из-за Курманбека Бакиева возникли разногласия

На днях нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров собрал экс-президентов Кыргызстана на нейтральной территории.

На встречу, состоявшуюся в Дубае, прилетел и Курманбек Бакиев, который уже давно живет в Минске.

Жапаров сказал, что сел за один стол со всеми бывшими главами государств ради стабильности.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков.

«В эпоху глобализации развиваются и становятся могущественными государствами только страны, стремящиеся к внутренней стабильности и национальному согласию, — написал в Фейсбуке нынешний глава Кыргызстана Садыр Жапаров. — Каково состояние тех древних кыргызов, которые создавали великие империи и заселили евразийское пространство? Из-за отсутствия единства, борьбы за власть мы застреваем в углу Центральной Азии. Может возникнуть вопрос о том, что тормозит наше развитие, хотя мы стали независимой страной».

Он отметил, что сейчас люди делятся на север-юг, на семь регионов, становятся сторонниками того или иного президента, тем самым весь кыргызский народ может разделиться на семь частей:

«Однако мы должны думать о будущем кыргызского народа и не делиться на «Бакиевских», «Акаевских», «Отунбаевских», «Атамбаевских», «Жээнбековских», «дакансашников» (пока их лидеров не объединить, народ тоже не объединится). Меня давно тяготила мысль о том, что если объединить всех президентов, которых избрал народ, чей срок закончился печально, то, возможно, мы станем единым народом, сплоченным в один кулак. Есть поговорка, что «останки султана не оскверняются»! Конечно, бывшие президенты высказали свои претензии и обиды друг другу. Свои ошибки они признали. Самое главное — они простили друг друга. Я тоже рассказал о планах. Моя цель — объединить сторонников бывших президентов, единодушно развивать народ и экономику страны».

Жапапров добавил, что у каждого из бывших президентов были ошибки, после которых произошли печальные события. Во времена Акаева были аксыйские события, Временного правительства — июньские, Жээнбекова — октябрьские, в результате которых погиб молодой парень Умут. Все эти события написаны черными буквами в истории страны.

Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев объединиться.

Однако экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который не так давно вышел из тюрьмы, утверждает, что встреча прошла не так хорошо – он «по-английски» ушел со встречи бывших глав государства.

«Установление мира и единства в стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан — это две большие разницы, — написал Атамбаев на своей странице в Фейсбуке. — В связи с последними событиями и вопросами от сограждан, хочу сказать следующее. Да, встреча эксов была. Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов. Мне сказали, что меня приглашают на встречу с президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, чтобы мы могли поговорить на равных как свободные люди и забыть старые обиды. Я помню добро и потому не мог отказаться, и отменил даже заранее запланированную встречу с послом Испании по поводу виз. Как вы знаете, председатель правительства Педро Санчес пригласил меня на лечение — за что ему огромное спасибо!

Я тоже за мир и единство в стране. О чем и сказал. И я ценю добрые намерения президента Жапарова. Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по-английски, не прощаясь ни с кем. Если в будущем возникнет необходимость я, конечно же, расскажу о подробностях.

Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан — это две большие разницы. Совмещение даст совсем иной результат. Слишком много крови пролито, слишком многое не должно и не может быть забыто. И, конечно же, виновные должны ответить. И простить должны сначала родные погибших. И я надеюсь, что президент Садыр Жапаров услышал меня и примет верное решение».

Жапаров ранее высказался по поводу освобождения из колонии экс-главы государства Алмазбека Атамбаева: «Я не хочу, чтобы в тюрьме сидел даже мой враг. Мы должны уметь прощать».

На странице Атамбаева в соцсети, кстати, немало комментариев, посвященных Курманбеку Бакиеву. Есть и такие: «Не стоило приглашать Бакиева, он в нашей истории навсегда останется кровавым президентом», «Бакиев обязан понести свое наказание и на такие встречи у него нет никаких прав»…

Аскар Акаев тоже написал о встрече в Дубае:

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его команда в течение двух лет, прошедших со времени его избрания, добилась заметных успехов во всех сферах государственной и общественной жизни, во внутренней и внешней политике страны.

В Кыргызстане сегодня сформирована ситуация, способствующая так необходимому для страны экономическому рывку и дальнейшему динамичному устойчивому росту — основе резкого повышения благосостояния народа.

В этих условиях президент Садыр Жапаров предпринял беспрецедентный шаг исторической значимости, собрав всех своих предшественников за одним столом. Поистине это стало историческим событием, говоря словами нашего великого писателя Чингиза Айтматова — событием «И дольше века длится день!»

Мне, как непосредственному участнику этой встречи, очевидно, что это осуществлено исходя из высших интересов народа и укрепления кыргызской государственности.

Сделав это, возможно, усмирив свои возможные обиды на своих предшественников, Садыр Жапаров показал свою политическую мудрость и человеческое великодушие.

Конечно же, укрепление государственности, единства и согласия в народе — это прямая и главная конституционная обязанность президента страны. Отрадно, что он эту обязанность в полной мере начал реализовывать на практике.

Лично я поддержал эту инициативу и призвал коллег к согласию и поддержке во имя благополучного будущего Кыргызстана и укрепления стабильности в кыргызском обществе.

Пользуясь случаем, я также призываю народ Кыргызстана к единству и сплочению вокруг всенародно избранного президента Садыра Жапарова, чтобы, используя сложившуюся благоприятную ситуацию, совершить экономический взлет для построения процветающего Кыргызстана!».